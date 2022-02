ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Bologna, le pagelle dei quotidiani: Zaccagni protagonista assoluto del match; Immobile non si arrende mai

La Lazio si lascia alle spalle la caduta di San Siro e conferma il trend positivo in campionato. La vittoria sul Bologna regala qualche sorriso a mister Sarri che, finalmente, ha trovato la giusta quadra per far funzionare al meglio i suoi ragazzi. All’indomani del match, sui quotidiani si parla di un super Zaccagni – protagonista con una doppietta e un rigore procurato -, ma anche di Luis Alberto sempre più in forma.

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 6.5; Lazzari 7.5, Luiz Felipe 6.5, Patric 6.5 (33′ st Radu sv), Marusic 6; Milinkovic 6 (38′ st Basic sv), Leiva 6 (21′ st Cataldi 6), Luis Alberto 7; Pedro 6 (21′ st Felipe Anderson 6), Immobile 7, Zaccagni 8 (33′ st Raul Moro sv). All. Sarri 7

LA GAZZETTA SPORTIVA: Strakosha 6.5; Lazzari 7, Luiz Felipe 6, Patric 6.5 (33′ st Radu 6), Marusic 6; Milinkovic 6.5 (38′ st Basic sv), Leiva 6 (21′ st Cataldi 6), Luis Alberto 7; Pedro 6.5 (21′ st Felipe Anderson 6.5), Immobile 7, Zaccagni 8 (33′ st Raul Moro 6). All. Sarri6.5