Lazio Bologna, all’Olimpico si dona il sangue: un biglietto omaggio per i donatori

Lazio Bologna con una bella iniziativa del club biancoceleste. C’è la possibilità di donare il sangue, per i donatori un biglietto omaggio per la Coppa Italia

Domenica allo Stadio Olimpico, in occasione della gara di Serie A tra Lazio e Bologna, sarà possibile donare il sangue. Lo ha comunicato la Società Sportiva Lazio tramite il proprio sito ufficiale.

IL COMUNICATO DEL CLUB – «La grande carenza di sangue è un tema importante, e la Lazio come sempre risponde presente. In occasione della partita casalinga contro il Bologna, nello specifico nei giorni 23 e 24 novembre, sarà presente una automoteca per la raccolta delle donazioni di sangue. Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo sabato 23 novembre dalle 7:45 alle 16:30 e domenica 24 novembre, dalle 07.45 alle 14:30. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita di Coppa Italia Lazio-Napoli. Gli abbonati potranno regalarlo a un amico».

Requisiti per donare: