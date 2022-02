Lazio Bologna, Luis Alberto e Milinkovic-Savic insieme: tornano gli assist-men

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono pronti a fare coppia contro il Bologna: tornano i re degli assist

Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic sono pronti a fare di nuovo coppia insieme in mezzo al campo. È la 16esima volta in questo campionato (finora 6 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte). È da loro che sono arrivati i maggiori rifornimenti di assist: 8 per Milinkovic e 6 per Luis Alberto. Con gli altri 6 serviti da Felipe Anderson, la Lazio diventa la squadra che conta più giocatori con almeno 5 passaggi vincenti in questa Serie A.

Sergej è il leader della classifica generale insieme a Calhanoglu, ma rispetto al nerazzurro ha segnato di più, ben 8 reti. Il serbo è inoltre a una sola distanza dal suo miglior risultato: le 17 partecipazioni a un gol collezionate nella stagione 2020/21. Lo riporta Il Corriere dello Sport.