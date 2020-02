Lazio Bologna, la vendita dei biglietti va verso l’apertura della Curva Sud

C’è tanta richiesta per i tagliandi della sfida di sabato pomeriggio all’Olimpico oltre i soliti 21.000 abbonati

Il sogno biancoceleste continua: i tifosi hanno bisogno della Lazio e la squadra necessita del calore del suo pubblico. Per la sfida contro il Bologna sono stati venduti già più di 11.000 biglietti oltre i 21.000 abbonati: la parte Nord è quasi al completo. Secondo il Corriere dello Sport infatti verrà aperta la vendita in Curva Sud dopo che saranno riempiti i 2.000 seggiolini sui Distinti Sud-Est. La Curva Maestrelli è stata divisa con l’Inter nella scorsa gara casalinga e già in passato il settore è stato già aperto ai biancocelesti: il 6 maggio 2018 per Lazio-Atalanta 1-1 e durante gli anni di Stefano Pioli.