Lazio-Bologna, dubbio portiere per Sarri: non ha ancora deciso. il tecnico capitolino alla vigilia della partita di Coppa Italia pensa a chi schierare

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Maurizio Sarri sarebbe indeciso su chi schierare nella partita di domani contro il Bologna, in ballottaggio sarebbero i due portieri Maximiano, che sembrava esser in rampa di lancio in base al turn over che voleva fare l’allenatore, e Provedel, che forse scenderà in campo anche questa volta.