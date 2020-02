Lazio Bologna, annullata conferenza di De Leo: il comunicato

A meno di un giorno dal match dell’Olimpico, il club rossoblù comunica il perché dell’annullamento in vista dell’emergenza Coronavirus

Domani alle ore 15 si giocherà Lazio-Bologna, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A nonostante gli avvenimenti dell’ultima settimana in merito all’emergenza Coronavirus. La conferenza stampa di Emilio De Leo infatti è stata annullata e il club ha diramato un comunicato per spiegarne le motivazioni. Ecco il perché:

«In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna, la conferenza stampa di Emilio De Leo prevista per le 13 è annullata».