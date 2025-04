Lazio Bodo Glimt, chi è il migliore ed il peggiore in campo nella sfida dell’Olimpico? La risposta de La Gazzetta

Condividi via email

Lazio Bodo Glimt, la Gazzetta dello Sport valuta il migliore ed il peggiore in campo nella partita di ieri sera: ecco chi sono i due biancocelesti

È appena trascorsa la prima serata con l’amaro in bocca dei tifosi biancocelesti che hanno visto la propria squadra essere eliminata dalla UEFA Europa League a seguito del match Lazio Bodo Glimt.

Ad aver valutato gli uomini di Marco Baroni è stata la Gazzetta dello Sport, la quale ha valutato il migliore ed il peggiore in campo dal lato dei capitolini. Le scelte sono ricadute rispettivamente su Guendouzi e su Tchaouna. Il commento del quotidiano:

«Il francese corre dappertutto senza mai perdere la lucidità. Tampona e rilancia l’azione. Ai supplementari è lui a scodellare per Dia il gol del 3-0. Voto 7,5. Ingresso impalpabile per Tchaouna, è l’unico a non interpretare la gara con la giusta concentrazione. Completa la serataccia con l’errore su rigore».