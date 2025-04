Condividi via email

Lazio Bodo Glimt, a pochi giorni dalla sfida contro i norvegesi fondamentale per l’Europa League ecco dove vedere il match in tv

Dopo il derby con la Roma, la Lazio è pronta a rigettarsi in campo e lo farà giovedì sera contro il Bodo Glimt.

Il match inizierà alle ore 21 e sarà trasmesso su Sky e Sky Go per quanto riguarda l’opzione streaming. Non perdete però la consueta cronaca testuale su Lazionews24!