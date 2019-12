Lazio, Bob Vieri: «Scudetto? Non vedo in corsa i biancocelesti»

Lazio, le parole del padre di Cristian Vieri in merito alla stagione dei biancocelesti e ai prossimi obiettivi

Bob Vieri, padre di Cristian, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della stagione dei biancocelesti. Ecco le sue parole.

«l calcio di oggi è peggio rispetto a quello dei miei tempi, ma c’è qualche attaccante bravino. Tra gli italiani mi piace Immobile, anche se giocare in Nazionale è diverso rispetto a farlo nella Lazio. Scudetto? L’Inter darà fastidio a questa Juventus, merito di Conte. Anche la Lazio in lotta? No, ma arriverà nelle prime 4».