Lazio Binance, tra calciomercato e brand: i vantaggi della partnership

Lazio-Binance, il nuovo sponsor non arriva solo sulle maglie dei giocatori ma anche nelle casse della società: tutti i vantaggi

La Lazio ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Binance, piattaforma di scambio di criptovalute: lo sponsor comparirà sulla maglia biancoceleste già nella gara contro l’Inter. La partnership avrà durata di due anni – con opzione per il terzo – e un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro (sono circa 10 a stagione, tra bonus e premi facili).

La trattativa – come rivelato dal Corriere dello Sport – va avanti da giugno e la sinergia tra le parti non riguarderà le criptovalute o strumenti finanziari, bensì lo sviluppo del brand attraverso la commercializzazione dei ‘fan token’ e prodotti digitali.

Soldi in cassa che metterebbero al sicuro anche l’ormai noto indice di liquidità, evitando così la necessità di finanziamenti in caso di mercato: Vavro è in uscita e il suo addio è favorito dagli effetti del Decreto Crescita. L’obiettivo è quello di non sostituirlo con un altro Musacchio, ma con un giocatore di prospettiva.