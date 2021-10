Lazio Binance, esordio vincente: il messaggio social del club – FOTO

Lazio Binance, l’esordio è vincente: la prima in casa col nuovo sponsor contro l’Inter di Simone Inzaghi è stata da sogno

La partnership tra Lazio e Binance, nuovo sponsor di maglia dei biancocelesti, è cominciata nel migliore dei modi. Gli uomini di Sarri hanno battuto in rimonta l’Inter del grande ex Simone Inzaghi, un 3-1 che non ammette repliche.

Sul proprio profilo Instagram la Lazio ha postato una bella foto di Milinkovic che esulta dopo il terzo goal con la scritta Binance in bella mostra. Chiara la didascalia: «Buona la prima». Si spera che arrivino presto nuovi successi.