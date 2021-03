Lazio, bilancio negativo per la banda Inzaghi: -13 punti rispetto al 2020

La Lazio allenata da Simone Inzaghi ha subito un tracollo nella sua classifica rispetto alla passata stagione: sono 13 i punti in meno

Questa sera alle 20:45, la Lazio scenderà in campo per un altro impegno fondamentale della sua stagione. I biancocelesti se la vedranno all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, nella gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Lo scorso anno, in questo punto della stagione, le due squadre si sfidavano per lo Scudetto: adesso, però, la situazione è cambiata.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la banda Inzaghi in questo 2020-2021 ha un bilancio molto negativo rispetto al 2019-2020. I punti della compagine biancocelesti adesso sono 43, mentre nella passata stagione erano 56, solamente uno dietro ai bianconeri. Dunque, sono addirittura 13 i punti in meno rispetto al 2020.