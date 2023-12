Lazio, i biglietti dei quarti di Coppa Italia scatenano la polemica dei tifosi. Cosa succede e l’incastro con il derby

Come riporta Il Messaggero i tifosi della Lazio sarebbero addirittura furiosi per la politica del club in vista dei quarti di Coppa Italia.

Questa la comunicazione che lascia molti perplessi: «Prelazione ai 31mila abbonati per i biglietti come se la sfida fosse contro la Cremonese. Gli stessi riceveranno una gift card per gli store qualora invece si giocare il derby, che avrà un valore e un costo diverso».