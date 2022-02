Lazio, con le big qualcosa non va: solo un pari nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ennesimo passo falso della Lazio con le big. Il 2022 per i biancocelesti, sotto questo punto di vista, è tutt’altro che positivo.

Come riportato da Il Messaggero, il ko dell’Olimpico contro il Napoli ha certificato le difficoltà dei biancocelesti contro le prime della classe in questo 2022. Nel girone di andata erano arrivate le vittorie con l’Inter e la Roma. Senza dimenticarsi del pari beffa con l’Atalanta. Dopo il giro di boa invece, in quattro gare, è arrivato solo un solo pareggio, ossia lo 0-0 contro un’Atalanta decimata. Tre i ko, quelli contro Inter e Napoli in campionato e quello con il Milan. Un trend negativo che va ribaltato.