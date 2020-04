Lazio, Biava: «biancocelesti campioni senza stop, ora sarà dura»

In un’intervista a L’Eco di Bergamo, l’ex giocatore della Lazio Giuseppe Biava ha detto la sua sulla stagione dei biancocelesti

Una stagione che poteva essere indimenticabile, uno scudetto che sembrava sempre più alla portata, poi la pandemia e lo stop del campionato. Ora, a quasi due mesi di distanza, i dubbi sulla ripresa. A dire la sua su questa situazione e sulla stagione della Lazio, ci ha pensato a L’Eco di Bergamo l’ex difensore biancoceleste Giuseppe Biava:

«Una pausa così, senza precedenti, è una mina vagante. Comunque giocando ogni tre giorni chi ha la rosa lunga, come la Juve, potrebbe far meglio di altre. Per la Lazio senza l’interruzione poteva essere l’anno giusto, ma è ancora tutto in bilico».