Lazio, biancocelesti in viaggio per Reggio Emilia – FOTO

Lazio, ecco gli scatti dell’arrivo dei biancocelesti alla stazione per partire alla volta di Reggio Emilia

Biancocelesti in partenza alla volta di Reggio Emilia: la compagine di Simone Inzaghi è arrivata alla Stazione Termini per prendere il treno che li porterà in Emilia Romagna per la partita di domani contro il Sassuolo. Un match tutto da vivere, in programma alle 15:00 al Mapei Stadium. Ecco gli scatti postati sul profilo ufficiale Instagram della società:

