Lazio, tre biancocelesti nella Top11 della Serie A di Opta FOTO

Opta ha inserito anche tre giocatori della Lazio nella Top11 della Serie A, presenti: Luis Alberto, Acerbi ed Immobile

La Serie A ed il mondo dello sport tutto sono nel caos. Eppure, quanto di bello costruito dalla Lazio in questa parte di campionato, non è stato dimenticato. Inzaghi e i suoi ragazzi hanno regalato un sogno ai tifosi, conquistando la più lunga striscia d’imbattibilità d’Europa. E – secondo Opta – sono tre i giocatori che si sono distinti in questa volata incredibile: Acerbi, Luis Alberto ed Immobile, inseriti nella Top11 del campionato italiano.