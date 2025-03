Lazio, i biancocelesti vincono quattro derby su quattro

Condividi via email

Lazio, allo stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale, valido per la XXIV giornata del Campionato di Serie A 1997/98

Di seguito il ricordo della Lazio delle vittorie nel derby.

IL RICORDO DEL CLUB– È domenica 8 marzo 1998 e allo stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale, valido per la XXIV giornata del Campionato di Serie A 1997/98.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate ma nella ripresa è Boksic a sbloccare la gara: al 50’ Vladimir Jugovic scocca un potente tiro su calcio di punizione, l’attaccante croato si avventa sulla ribattuta del portiere giallorosso Konsel e insacca per il vantaggio biancoceleste.

Trascorrono appena 17 giri d’orologio e Nedved raddoppia con un sinistro da posizione impossibile, dopo che Zago aveva salvato sulla linea il tiro di Fuser.

Dopo aver trionfato nella gara d’andata di campionato e in entrambe le sfide disputate contro i giallorossi nei quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio riesce nell’impresa di vincere il quarto derby in altrettante stracittadine disputate in stagione: un autentico record.