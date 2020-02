Lazio, biancocelesti in partenza per Parma VIDEO

Lazio in viaggio verso Parma. La squadra di Inzaghi, domani alle 18, sfiderà al Tardini quella di D’Aversa

Appuntamento a Termini, direzione Parma. La Lazio si è ritrovata alle ore 16 nella stazione di Roma per raggiungere la cittadina emiliana. Qui, domani, la squadra di Inzaghi si scontrerà con quella di D’Aversa per la 23^ giornata di Serie A: l’appuntamento è per le ore 18, al Tardini.