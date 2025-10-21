Lazio, il giornalista non ha dubbi: «Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini»

Lazio, il giornalista Gianni Bezzi sicuro: «Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini». Le parole

Gianni Bezzi, intervenuto a TMW Radio, ha sottolineato come l’inizio di stagione della Lazio di Sarri sia sorprendente, soprattutto dopo un’estate complicata dal blocco del mercato. A suo avviso, il tecnico biancoceleste sta facendo addirittura meglio di Gasperini alla Roma, oggi tra le prime della classe. Le sue parole:

PAROLE – «Lazio? E’ una stagione molto complicata, per via del blocco del mercato. Sarri, dopo aver scelto di tornare, anche per motivi di opportunità, si è trovato di fronte a un grosso problema e sta facendo anche abbastanza bene. Ha forse meritato di perdere una partita, ma per il resto può recriminare qualcosa.

Ci sono gli infortuni poi che incidono e Sarri deve inventarsi dei giocatori fuori ruoli e fare gli straordinari. Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini. Ha segnato solo sette gol e non trova soluzioni in attacco. La Roma di Gasperini ha una doppia faccia, soprattutto all’Olimpico segna poco e perde spesso».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio, Petrucci rivela: «Sarri? Nulla di allarmante. Non penso che avrà carta bianca, nessuno sa questa cosa»

