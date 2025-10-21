Calciomercato Lazio, Petrucci rivela: «Sarri? Nulla di allarmante. Non penso che avrà carta bianca, nessuno sa questa cosa»

Calciomercato Lazio, Petrucci rivela alcuni dettagli sulla situazione della Lazio in vista della sessione invernale e sulle parole di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione in casa Lazio, esprimendosi sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri, sul mercato di gennaio e sulla prossima sfida contro la Juventus. Petrucci ha analizzato la condizione della rosa biancoceleste, le difficoltà in vista del mercato invernale e le problematiche legate ad alcuni giocatori.

SULLE PAROLE DI SARRI – «Nelle parole di Sarri non vedo nulla di allarmante, sta però mandando dei segnali alla società e ovviamente alla dirigenza non fa piacere. Nessuno ha mai avuto carta bianca sul mercato, figuriamoci adesso, Sarri ha un peso specifico importante ed è in credito per quanto successo in estate, ma carta bianca non penso che la avrà. Nessuno sa che tipo di mercato potrà fare la Lazio, dovrebbe poter fare mercato a saldo zero a gennaio e sappiamo che quello di gennaio è un mercato complicato».

SACRIFICABILI DI SARRI A GENNAIO – «I sacrificabili di Sarri a gennaio sono Mandas, Noslin, Tavares, Castellanos e Dele Bashiru. Gila ha mercato ma Sarri vuole tenerlo e penso ce la farà. Bisogna capire anche quanto chiedi per i tuoi giocatori, se chiedi 15 per Noslin e 15 per Dele Bashiru diventano impossibili da piazzare. Mandas è un portiere di assoluto valore, ma se non gioca titolare nella Lazio è difficile possa arrivare un’offerta da 20 milioni, oltre che il mercato di gennaio è complicato per i portieri».

SUGLI INDISPONIBILI CONTRO LA JUVE – «Per la Juventus non ci saranno Castellanos, Rovella, Cancellieri, Dele Bashiru e Gigot e probabilmente neanche Pellegrini».

