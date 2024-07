Lazio, Bernabé presenta FLAMINIA, la nuova AQUILA che affiancherà Olimpia

Lazio, ecco Flaminia, la nuova aquila che affiancherà Olimpia nella prossima stagione: le parole di Bernabé

Nel ritiro di Auronzo di Cadore Juan Bernabé, falconiere della Lazio, ha presentato ai difensori biancocelesti Flaminia, un cucciolo di aquila reale di due mesi che nella prossima stagione affiancherà, ma non sostituirà, Olimpia. Di seguito le sue parole, riportato dal Corriere dello Sport.

PAROLE – «Segnerà questa nuova generazione della Lazio. Il nome deriva da una delle più grandi legioni romane. È già enorme, conosco i genitori, sarà un’aquila maestosa. Flaminia va gestita con calma. Ha un carattere estremo, vive in un punto immacolato della montagna e non si relaziona con nessuno. L’addestramento non è facile, per il momento sta andando alla perfezione. Nella mia carriera da falconiere è come se fosse un master. Sono state vicine a Formello fin da quando Flaminia era piccolissima. Lei deve crescere ancora tanto, ha un’ottima linea di sangue, i bambini la ameranno. Voglio ringraziare tutti i tifosi, la Lazio è più di una squadra di calcio. Non si può descrivere. Quest’anno ho portato mio figlio in ritiro, gli ho mostrato cos’è la lazialità: una forma di vita, condivisione e onore. Ho voluto dare alla Lazio la più grande e storica tra le aquile».