Lazio, caso Bernabé: Olympia continuerà a volare all’Olimpico? Le ultime

Lazio, caso Bernabé: anche senza il falconiere l’aquila Olympia può rimanere con il nuovo falconiere? Le ultime

Nuovo capitolo in casa Lazio per il caso Bernabé: il falconiere spagnolo, licenziato in tronco da Lotito è ancora a Formello in convalescenza.

In occasione del prossimo impegno all’Olimpico contro la Fiorentina non ci sarà quindi il solito volo dell’aquila Olympia, ma il futuro del rapace potrebbe essere ancora all’Olimpico, perchè come riportato da la Gazzetta dello Sport il falconiere licenziato, come gesto di distensione, ha offerto di lasciarla alla società. Olympia appartiene all’impresa di falconieri per cui lavora Bernabé.