Berisha: «Sono pronto a giocarmi le mie possibilità con la Lazio»

Valon Berisha potrebbe tornare alla Lazio. Il centrocampista si è dichiarato pronto per giocarsi una possibilità

Il futuro di Valon Berisha è ancora un’incognita. Il giocatore sta dando una grande mano al Fortuna Düsseldorf, club che lo ha preso in prestito e rilanciato, ma che ancora lotta per la salvezza.

«Sono qui per ritrovare la mia migliore forma. Gioco con continuità, posso rimettermi in condizione. In estate mi aspetto di tornare alla Lazio, lì c’è più competizione. Sono pronto a giocarmi le mie possibilità: non so cosa succederà, ma ho un contratto di altri tre anni con la Lazio».