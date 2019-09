Lazio, Berisha è a Roma: domani il ritorno in campo a Formello – FOTO

Valon Berisha è tornato questa mattina a Roma, domani riprenderà a lavorare a Formello con la squadra ed Inzaghi

Nell’allenamento di questa mattina, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’assenza, causa infortunio, di Luiz Felipe, e di Valon Berisha. L’ex Salisburgo, come testimonia la ‘story’ pubblicata sul proprio profilo Instagram, è tornato solamente oggi nella Capitale. Il giocatore ha usufruito di un permesso concesso dal club. Domani riprenderà a lavorare a Formello con la squadra e con il tecnico biancoceleste. Sull’onda dell’entusiasmo dopo la doppietta siglata nel match del Kosovo, il centrocampista è pronto a tornare a disposizione del mister in Spal-Lazio per avere, magari, un’opportunità a partita in corso.