Lazio, Bergomi sui play-off: «Deve essere scontro a due con la Juventus»

Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex Inter Bergomi ha detto la sua sui play-off in relazione alle posizioni di Lazio e Juve

Intervenuto per parlare della ripresa del campionato, Giuseppe Bergomi ha affrontato, ai microfoni di Tmw, anche il discorso sui play-off:

«A parte che non si può iniziare con un regolamento e finire con un altro. Io alleno nei settori giovanili, e i playoff quando hai più di 8 punti di svantaggio non li fai. Non è corretto pensare che la Juve debba giocarsi lo Scudetto con chi sta trenta punti dietro, al massimo posso pensare alle prime tre, perché Juventus e Lazio sono lì, mentre l’Inter se vince il recupero è a -6. Io sarei per ripartire e provare a concludere il campionato nella maniera giusta, rispettando tutti i parametri. Davanti abbiamo un esempio come la Germania».