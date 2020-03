Lazio, Bergomi: «Sono stato accostato ai biancocelesti quando giocavo»

L’ex capitano dell’Inter ha voluto raccontare un particolare retroscena di calciomercato con la società biancoceleste

L’ex capitano dell’Inter Giuseppe Bergomi ha voluto raccontare un aneddoto legato al calciomercato quando era difensore dei nerazzurri. Ecco cos’ha raccontato a Sky Sport:

«Sono stato vicino a lasciare i nerazzurri in due occasioni. La prima quando Trapattoni allenava la Vecchia Signora e mi chiese di raggiungerlo, ma io risposi che stavo bene a Milano. La seconda nel 1992 quando le due squadre della capitale, Roma e Lazio si erano informate per prendermi. Bagnoli mi convinse a restare e da lì in poi rimasi nerazzurro per sempre».