Lazio, Belleri: «Col Cagliari sarà una gara da prendere nel modo giusto, ma c’è un rischio». Le parole dell’ex biancoceleste

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex calciatore biancoceleste Manuel Belleri, che ha commentato la situazione della squadra di Sarri. Di seguito il suo pensiero.

PAROLE– «La Lazio arriva da una partita giocata benino, contro un’Atalanta in splendida forma. Si merita la posizione di quarta in classifica. Il Cagliari ha bisogno di fare risultato, sarà una gara da prendere nel modo giusto, il rischio è di incorrere in situazioni spiacevoli. Immobile negli anni passati ha sempre messo la pezza in partite complicate. Quest’anno è mancato anche per gli infortuni. Si sente la difficoltà a fare gol, bisogna riempire di più l’area di rigore come fa l’Inter per esempio. Vecino è un giocatore che si trova spesso in quelle posizioni, poi sono valutazioni che può fare Sarri. Anche Luis Alberto si può accendere in un attimo e risolvere la partita. Guendouzi è ovunque, ha fatto buonissime prestazioni ed è spesso lucido e brillante. Rovella anche sta facendo tanto lavoro di grande corsa, Sarri ha bisogno di giocatori del genere che coprono il campo. È uno di quei profili che spende un sacco di energie per aiutare i suoi compagni. Zaccagni invece è il giocatore che crea più superiorità quando sta bene. Quando manca si sente molto nell’attacco della Lazio».