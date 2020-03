Lazio, belle notizie per Lulic: può tornare ad allenarsi

Lazio, nota positiva in casa biancoceleste: Senad Lulic infatti ha avuto il via libera per ricominciare ad allenarsi

Prima della sosta forzata legata al coronavirus la Lazio aveva perso una pedina importante del suo scacchiere. Senad Lulic è stato infatti costretto ad operarsi alla caviglia sinistra. Il bosniaco è stato operato prima a Roma e poi nuovamente in Svizzera dove si trova tutt’ora.

Il periodo di ripresa è stato molto lungo ma, come riporta il Corriere dello Sport, adesso sembra che il capitano biancoceleste ne sia finalmente uscito. Potrà infatti tornare ad allenarsi e iniziare il programma di riabilitazione. Questa potrà essere un’ottima notizia: nel caso in cui infatti dovesse ripartire il campionato Inzaghi avrebbe una freccia in più nel suo arco.