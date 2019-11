Lazio, Bazzani: «Ho letto troppe c*****e con il passare degli anni»

Fabio Bazzani ha parlato del suo passaggio in biancoceleste

Fabio Bazzani, ex Lazio, ha parlato del proprio passaggio in biancoceleste quando Simone Inzaghi fece il percorso inverso passando alla Sampdoria. Ecco le parole dell’ex attaccante bolognese ai microfoni di Antenna Blu.

PASSAGGIO ALLA LAZIO – «Sono state inventate troppe c*****e, la verità è che c’è stato un momento di grande tensione con Novellino. Nessuno dei due ha fatto un passo indietro e la società ha reputato che la scelta migliore fosse separarsi in prestito»Me ne sono andato in silenzio per non spaccare uno spogliatoio che non meritava di essere spaccato. Sono stato sommerso da ingiurie, ma non ho detto niente per il bene della Sampdoria».