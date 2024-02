Lazio-Bayern: tedeschi imprecisi, ecco i numeri

Brutta prestazione del Bayern Monaco contro la Lazio: ecco le statistiche dell’attacco della squadra di Tuchel

Ottima la prestazione della difesa della Lazio nel match vinto ieri sera per 1-0; ma pessima anche la prestazione dei bavaresi in fase offensiva, e a dimostrarlo ci sono i numeri.

0 tiri nello specchio, è un dato che per una squadra come il Bayern Monaco, abituato a dominare le partite, fa parecchio rumore. 17 i tiri totali per la squadra di Tuchel, di cui 10 fuori dallo specchio e 7 bloccati dagli avversari.