Lazio, il lato positivo della sconfitta: col Bayern in rete per la 28a gara di fila

Nonostante la sconfitta rimediata in casa contro il Bayern, la Lazio può sorridere almeno nelle statistiche di questa stagione

La Lazio esce sconfitta in casa nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I bavaresi vincono per 4-1, mettendo in ghiaccio il passaggio del turno.

Tuttavia, nonostante il risultato tutt’altro che felice, i biancocelesti possono trovare almeno un lato positivo in questa sconfitta. Contro i tedeschi, infatti, gli uomini di mister Inzaghi sono andati in rete per la 28a gara consecutiva. Una statistica molto importante, che mostra tutta la forza offensiva della Lazio.