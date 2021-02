Lazio-Bayern, Klose torna a casa: l’iniziativa del club per l’ex bomber

Lazio-Bayern di Champions League vedrà anche il ritorno a Roma di Miro Klose: il club biancoceleste ha preparato qualcosa

Sarà anche l’occasione per un grande ritorno questo Lazio-Bayern Monaco. A Roma, infatti, si rivede dopo qualche anno Miroslav Klose, ex attaccante biancoceleste e attuale vice-allenatore dei bavaresi. Per l’ex bomber tedesco 5 anni fantastici con la Lazio, di cui è diventato il miglior marcatore straniero.

Per questo, secondo quanto riportato da La Repubblica, il club biancoceleste ha preparato qualcosa per omaggiare il capocannoniere della storia della Coppa del Mondo. In Tribuna d’Autorità, infatti, verranno esposte tutte le maglie delle 5 stagioni di Klose con la Lazio. Una bella iniziativa, per celebrare uno dei più grandi giocatori della storia biancoceleste.