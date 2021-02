Lazio, la carica del club biancoceleste sui social: Come on Eagles!

La Lazio ha fissato l’appuntamento per questa sera con un post sul proprio profilo Twitter: alle 21:00 inizia la sfida col Bayern

Ci siamo, è arrivato il giorno che i tifosi biancocelesti aspettavano da circa vent’anni. Questa sera, la Lazio si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League allo Stadio Olimpico, contro la squadra più forte al mondo in questo momento. A Roma, infatti, è arrivato il Bayern Monaco, fresco vincitore del Mondiale per club.

Questa mattina, con un post sui social, la società biancoceleste ha voluto fissare l’appuntamento di questa sera, per caricare l’ambiente. «Torna la Champions League. Come on Eagles!» ha scritto la Lazio su Twitter. Alle 21 ci sarà il fischio d’inizio.