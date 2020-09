Lazio, Bastos e Wallace bloccano il mercato in entrata

L’angolano e il brasiliano sono in uscita dalla Lazio, ma non hanno ancora trovato una destinazione. La situazione potrebbe avere delle ripercussioni sul mercato in entrata.

Bastos è in uscita da tempo e continua a bloccare insieme a Wallace (ancora più difficile da piazzare) anche il mercato in entrata della Lazio. L’angolano ieri non si è visto a Formello. Lotito e Tare sono furiosi perché continua a tergiversare sulle offerte dell’Al-Shabab e del Basaksehir. C’è il timore che voglia liberarsi a giugno a parametro zero. Oltre al danno economico successivo, ce ne sarebbe uno immediato. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.