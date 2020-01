Lazio, Bastos è convolato a nozze con la sua Nerika FOTO

Bastos, difensore della Lazio, ha ieri giurato amore eterno alla sua Nerika: presenti alla cerimonia tanti compagni di squadra

Prima il fidanzamento, poi il matrimonio: Bastos e Nerika si sono giurati amore eterno, nella giornata di ieri. Non poteva iniziare in modo migliore il 2020 del difensore della Lazio, se non pronunciando il fatidico «sì». Alla cerimonia, erano presenti anche molti dei suoi compagni di squadra: Luis Alberto, Milinkovic, Patric e Luiz Felipe hanno condiviso con lui la gioia di un momento così importante.

Ecco qualche scatto di ieri, direttamente dai profili Instagram dei giocatori: