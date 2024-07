Lazio, Baroni ha le idee chiare a CENTROCAMPO: sarà LUI il calciatore al centro del suo gioco. Gli ultimi aggiornamenti

Per Nicolò Rovella ultimo anno di prestito poi sarà ufficialmente tutto della Lazio. Il riscatto è fissato a 17 milioni di euro, la società biancoceleste potrà pagarlo in tre anni.

In ritiro è stato utilizzato sia come play che come mediano a due davanti la difesa. Il club impazzisce per lui, come aveva confessato tempo fa il Ds Fabiani. Lo stesso vale per l’allenatore. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ci sono tutte le condizioni per far sì che questa sia la stagione del suo salto di qualità definitivo. Il giocatore sarebbe sulla buona strada per diventare il trascinatore della squadra.