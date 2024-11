Lazio, Baroni concede riposo alla squadra: le ultime da Formello

Lazio, la sosta sospende gli allenamenti in casa biancoceleste: Baroni concede riposo ai calciatori rimasti a disposizione

La sosta per le Nazionali interrompe, almeno per il momento, la striscia di sei vittorie consecutive (tra Serie A ed Europa League), ma potrebbe consentire alla squadra di rifiatare un po’. Per quanto saranno pochi i calciatori che rimarranno a Formello.

Marco Baroni ha deciso di concedere due giorni di riposo ai giocatori della Lazio rimasti a Roma, mercoledì riprenderanno le sedute per preparare la sfida al Bologna in programma il 24 novembre.