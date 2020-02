Lazio, Ballardini: «I biancocelesti non hanno l’organico della Juve, ma…»

Ballardini, ex allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, facendo il confronto con Juventus ed Inter

L’ex allenatore della Lazio, Davide Ballardini, ha detto la sua sulla lotta Scudetto sulle frequenze di Radio Marte:

«La Juventus è la squadra più forte del campionato, ma l’Inter è stata costruita per fare bene. Per quello che concerne la Lazio, invece, pur non avendo l’organico dei bianconeri, ha il vantaggio di potersi concentrare su unico impegno essendo stata eliminata anche dall’Europa League. Ho sempre giocato con la difesa a quattro. Lazio e Inter si schierano con il 3-5-2, sono squadre italiane, che curano molto la fase difensiva. La Juventus di Sarri ha un’altra idea di gioco, più offensiva».