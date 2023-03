Lazio-AZ, Jordy Clasie: «Giocare qui è diverso dal campionato olandese». Ecco cosa ha detto in Conferenza stampa il giocatore

Nella Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, il giocatore dell’AZ, Jordy Clasie, ha parlato della gara di domani. Ecco le sue parole:

LAZIO-AZ– « Ovviamente è molto speciale giocare in Europa, giocare qui è diverso dal campionato olandese. Non vediamo l’ora di giocare questo match contro una grande squadra e in un grande stadio »

CONTATTO CON LA LAZIO– «C’è stato un contatto con la Lazio e altre squadre italiane prima di andare al Southampton, ma non sono mai stato vicino »

FAVORITI PER LA VITTORIA– «Si loro sono favoriti, sono un avversario forte, dobbiamo leggere la partita e cercare i momenti giusti. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, per molti sarà la prima volta in uno stadio così »

NAPOLI-LAZIO– «Ho visto gli ultimi 30 minuti, una bella vittoria contro una delle squadre più forti d’Europa. Il Napoli è dominante, ma la Lazio è una squadra molto matura con una grande difesa ottima »

ETà MEDIA DELLA LAZIO– «Ovviamente l’esperienza è importante, in Olanda guardiamo più lo sviluppo dei ragazzi. In Italia comprano giocatori più esperti. Abbiamo comunque un buon equilibrio »

AZ– «C’è sempre da migliorare, soprattutto in Europa, dove ora si gioca su due partite, dobbiamo essere noi stessi »

RUOLO DI CAPITANO E RAPPORTO CON I PIù GIOVANI – «No, non parlo molto. Siamo maturi, loro possono venire da me a chiedermi, ma non faccio la lezione a nessuno. È importante fare queste esperienze, io ricordo che da più giovane guardavo sempre gli altri. Io ricordo Robben per cui ogni partita era importante e voleva sempre vincere»

INFORTUNIO DI IMMOBILE– «L’abbiamo sentito sui siti questo pomeriggio. Non so se è un vantaggio, la Lazio ha un grande gruppo con tanti giocatori. Immobile è un giocatore che segna spesso e molto forte, sicuramente è una mancanza, ma la Lazio ha alternative »