Lazio-AZ Alkmaar, Anellucci critica Sarri: le sue parole

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha analizzato la sconfitta della Lazio contro l’AZ Alkmaar in Conference League: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di New Sound Level, l’agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato in questi termini di Lazio-AZ:

«La Lazio si è mangiata molte occasioni da gol in una serata dove le cose non stavano andando bene. E’ normale che poi vieni punito, soprattutto contro squadre concrete come l’AZ. Io da tifoso non capisco una cosa, perché uscire sempre con la palla a terra, io cercherei anche il lungo su giocatori come Milinkovic. I gol, infatti, vengono da due uscite fatte male. Queste sono partite, che dopo il gol del vantaggio, le devi chiudere, le devi mettere in ghiaccio. Poi è normale che quando la palla non ti entra queste partite le perdi. La Lazio era stata fortunata ad avere l’episodio di Pedro, a quel punto devi essere in grado di gestirla, altrimenti succede quello che è successo. Ieri è una partita storta, quando le palle non entrano, perdi. Milinkovic? Ieri mi è sembrato poco concentrato in qualche situazione. Ma non me la prendo con i singoli».