Lazio, avvio da urlo: non accadeva da quella stagione. I numeri dei biancocelesti

Lazio, la squadra di Baroni continua a vincere ed a conquistare punti. Un avvio così non si registrava da questa stagione

La Lazio sembra essere rinata grazie alla cura Baroni. Al momento è seconda in classifica con 25 punti e a -1 dal Napoli capolista. 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle prime 12 di questa Serie A.

Un avvio di stagione da urlo, come non accadeva dall’annata 2017/2018: in quella occasione era riuscita a conquistare 28 punti vincendo 9 delle prime 12 gare di campionato. In quella stagione finì in quinta posizione e si qualificò all’Europa League.