Prima partita con la Lazio e primo gol per Matteo Cancellieri che ha segnato uno splendido gol all’Auronzo

Matteo Cancellieri conferma quanto di buono ha fatto vedere nella prima settimana di ritiro ad Auronzo di Cadore.

Il classe 2002 – infatti – si è messo subito in mostra nell’amichevole giocata allo Zandegiacomo contro l’Auronzo. Grandissima botta da fuori area dell’ex Verona e palla che si insacca sotto la traversa per il momentaneo 3-0 biancoceleste. Applausi a scena aperta da parte dei tifosi presenti sugli spalti per il giovane attaccante di Sarri. Subito dopo Cancellieri ha realizzato la doppietta personale con assist di Basic.