Lazio-Auronzo ottimo primo tempo dei biancocelesti

Ottimo primo tempo della Lazio nella prima uscita stagionale contro l’Aurionzo: 8 gol e tanti ottimi spunti per Baroni

Si è chiuso il primo tempo di Lazio-Aurionzo, prima uscita stagionale dei biancocelesti alla guida di Marco Baroni. La partita si sblocca dopo pochi minuti con la rete del Taty Castellanos dopo 3′ di gioco. Poi la squadra inizia a organizzarsi in campo secondo la volontà del tecnico e dal 20′ in poi dilaga: a segno prima Pedro, poi Casale, Guendouzi, Castellanos di nuovo, Pedro dal dischetto (che poi fa tripletta) e Isaksen.

Buona prova di Isaksen, che prima serve Castellanos sull’1-0, si procura il rigore realizzato da Pedro, segna il settimo e fa assist a Pedro per l’ottavo gol, partecipando quindi a più reti di tutti con Pedro, autore dell’assist proprio al danese. Alla mezzora entra Cataldi per Rovella e, come rivelato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, ha subito indossato la fascia da capitano, che era prima sul braccio di Marusic