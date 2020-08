Lazio, squadra smistata in due hotel ad Auronzo

Secondo Il Messaggero la Lazio verrà smistata in due hotel nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Nel pomeriggio di oggi il trasferimento con il pullman da Formello all’aeroporto di Fiumicino. Da lì un volo charter verso Venezia, poi ancora un collegamento in pullman con destinazione Auronzo. Arrivo in hotel stimato per le 20:30, ma non dormiranno tutti nello stesso albergo. Staff medico e magazzinieri alloggeranno in una struttura vicina al Lago di Santa Caterina. Giocatori e staff tecnico nel solito hotel degli anni passati.

Il team manager Derkum ha già assegnato le camere, tenendo conto delle preferenze dei senatori. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.