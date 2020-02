Lazio, Auriemma: «Lazio aiutata dai rigori»

La Lazio continua a vincere e sale al secondo posto in classifica, ma non manacano le polemiche. Auriemma si incendia a TikiTaka

19 risultati utili consecutivi, solamente due sconfitte in campionato, miglior difesa e secondo milgior attacco del torneo, capocannoniere ed assistman in rosa… e pure, c’è qualcuno che riduce il tutto ai favori arbitrali ed ai rigori concessi alla Lazio. Un esempio c’è stato a TikiTaka, quando Auriemma ,in modo polemico, ha dichiarato:

«Sono anni che stiamo elogiando il lavoro della Lazio che prima o poi doveva portare a questo. Però voglio dire che Cruciani (tifoso biancoceleste, ndr) è un uomo fortunato perché simpatizza o tifa per squadre che hanno una buona sorte con gli arbitri. Quest’anno la differenza la fanno i 14 rigori a favore della Lazio. E guarda caso chi è la squadra che ha subito meno rigori… La differenza la fanno i rigori che gli arbitri ti danno, perché alcuni rigori gli arbitri non te li danno. Al Napoli mancano 10 rigori, la Lazio è stata fortunata perché glieli hanno dati».