Lazio, tanti auguri al presidente Claudio Lotito

Giornata speciale per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron biancoceleste spegne oggi 63 candeline.

Alla guida della Lazio dal 2004 sono tante le soddisfazioni che che sono arrivate in questi anni: 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, l’ultima proprio a dicembre contro la Juventus. Da parte della redazione di Lazionews24.com i migliori auguri.

Questo il messaggio di tutta la società: “In carica dal 19 luglio del 2004, da numero uno della Prima Squadra della Capitale ha finora vinto tre Coppe Italia nelle stagioni 2008-2009, 2012-2013 e 2018-2019, tre Supercoppe italiane nel 2009, nel 2017 e nel 2019, un Campionato Primavera nel 2012-2013, due Coppe Italia Primavera nel 2013-2014 e nel 2014-2015 ed una Supercoppa Primavera nel 2014.

Nel 2015, il presidente Lotito si è aggiudicato il premio Financial Fair Play (organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall’associazione no profit DGS Sport&Cultura) per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio.

Dalla Società, dai giocatori e da tutto lo staff biancoceleste, i più sentiti auguri di buon compleanno”.