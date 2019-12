Lazio, tanti auguri a Roberto Baronio e a Fabrizio Ravanelli

Lazio, tanti auguri a due ex biancocelesti che oggi compiono gli anni: Roberto Baronio e Fabrizio Ravanelli

Giornata di auguri in casa biancoceleste per due ex giocatori della Lazio che oggi spengono le candeline. A compiere gli anni oggi sono Roberto Baronio e Fabrizio Ravanelli.

Il primo conta nel suo palmares in biancoceleste tre Supercoppe Italiane e una Coppa delle Coppe. Il secondo invece arrivò negli anni di Cragnotti con il quale vinse lo storico scudetto del 2000, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.