Lazio, i quinti devono spingere al massimo e si attende il gol di Lazzari

Lazio, il lavoro dei quinti è molto importante per mister Inzaghi e anche per il gioco dei biancocelesti

Alla Lazio servirà questa settimana di riposo per recuperare al meglio alcuni giocatori che nell’ultimo periodo non erano al top della forma. Il campionato è entrato nel vivo e i biancocelesti vogliono continuare la loro cavalcata vincente.

In questo quadro, come riporta il Corriere dello Sport, molto importante sarà il lavoro dei quinti nel 3-5-2 adottato dal tecnico. Con l’infortunio di Lulic il loro apporto è venuto meno: Marusic è l’unico ad essere andato in rete, contro Parma e Genoa. Si attende quindi lo sprint definitivo di Lazzari, molto sfortunato in alcune occasioni come il palo nel derby, che ha già fornito tre assist in questa stagione. La Lazio ha bisogno anche di lui.