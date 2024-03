Lazio, tanta attesa per l’esordio di Tudor: l’Olimpico si preannuncia pieno. Il dato sui possibili spettatori presenti

Si avvicina il 30 marzo e cresce l’attesa in casa Lazio per assistere al debutto stagionale di Igor Tudor, che come prima avversaria troverà la Juventus, sua ex squadra.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, c’è attesa anche tra i tifosi, che si prevede possano riempire lo stadio Olimpico in occasione della gara. Oltre ai 30mila abbonati, sono stati venduti circa 20mila tagliandi.